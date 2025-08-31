◇明治安田J1リーグ第28節第2日柏2−1福岡（2025年8月31日三協フロンテア柏ススタジアム）柏の日本代表FW細谷真大（23）が貫禄を見せた。前半20分にPKを得たが、相手GKに足で止められて失敗。しかし前半のアデイショナルタイムに追いつくと、後半26分にゴール正面右からドリブルでペナルティーエリアに切れ込み、福岡のDF安藤のファウルを誘ってPKを獲得。これを瀬川が決めて勝利をつかんだ。「PKは蹴りたかった。蹴る意