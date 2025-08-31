◇パ・リーグオリックス4―1西武（2025年8月31日ベルーナD）オリックス・才木が、連日で満塁のピンチを切り抜けた。1点リードの6回2死満塁で登板。山村に対し、初球から2球連続で大きく外れるボールとなった。マウンドに駆けつけた若月から「同じような場面で投げることって、あんまりないから。最後は気持ちで押し切れ」と背中を押され、3球目154キロ直球で見逃しストライク、4球目は136キロフォークで空振りを奪った。