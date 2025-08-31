ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」の優勝戦が３１日に行われ、１号艇の瓜生正義（４９＝福岡）は２着に敗れた。インから１Ｍ先マイしたが、２号艇・白井英治に差し切られて２着となった。レース後は「完敗。白井選手に１００％のターンをされた。いいスタートが行けなかったし、ターンで流れたのもあるけど、それ以上に白井選手が強かった」と勝者をたたえた。２０２２年の住之江グランプリ以来３年