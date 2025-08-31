ボートレース多摩川の「ルーキーＳ第１４戦第２６回スカパー！ＪＬＣカップ」は３１日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われた。石原光（２９＝静岡）は準優１０Ｒ、４カドから１Ｍ最内を差すと、砂長知輝との２番手争いに２周１Ｍで決着をつけて２着を確保。「本当に良かった。今年初優出です」と思わずニッコリだ。相棒３８号機は２連率４２％の好素性機。「出足に関してはすごく仕上がってターン回りもいい。大好きな足をし