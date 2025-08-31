ドイツメディアのドイチェベレによると、欧州委員会が先ごろ発表した報告は、欧州連合（EU）加盟国の税関が2024年に自国への通関を認めなかった物品の大部分が中国からのものだったと指摘した。さらに、中国から送られてきて通関を認められない物品は急増しているという。中国から送られてきて通関を認められなかった物品は、24年には22年比180％増の4万8139件に達した。米国からの物品の3247件、英国からの物品の2120件と続いたが