阪神の佐藤輝明内野手（26）が31日放送のNHK「サンデースポーツ」（後10・00）にVTR出演。阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）との対談の中で、今季好調の理由を明かした。ここまで34本塁打、84打点とセ・リーグ打撃2冠の佐藤輝（8月31日現在）。21年から3連連続で20本塁打としていたが、昨季は16本塁打に止まった。「去年なんかはめちゃくちゃ振ってたんですけど、やっぱ当たれば飛ぶんすけど、全