ME:I（C）LAPONE GIRLS ガールズグループ“ME:I”(ミーアイ)が31日、初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR“THIS IS ME:I”』のファイナルを迎え、12月に追加公演を実施することを発表した。ME:I初のアリーナツアーとして、7月26日から約1カ月をかけて長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫を巡り、本日、広島グリーンアリーナにてツアーファイナルを迎えた。緊張感と期待感が入り混じる中、ステージ