３１日、天津に到着したペゼシュキアン大統領（右端）。（天津＝新華社記者／楊青）【新華社天津8月31日】イランのペゼシュキアン大統領は31日、上海協力機構（SCO）サミット出席のため中国天津に到着した。３１日、天津に到着したペゼシュキアン大統領（前列左から３人目）。（天津＝新華社記者／黄博涵）