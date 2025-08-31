¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û tuki.¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥ê¥êー¥¹Á°¤è¤ê¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç100Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸ tuki.¤Ï8·î29Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØYouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤Ë¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖºÇÄã³¦·¨¡×¤Ï¡¢tuki.¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌÜ