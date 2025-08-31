歌手の久保田利伸が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された「ａ―ｎａｔｉｏｎ」に出演した。芸能事務所「エイベックス」が主催する大規模音楽イベント。初出演となった久保田は「お手柔らかにお願いします。心を込めてこの夏一番の歌を歌って帰りたいと思います。皆さんもこの夏一番の思い出を作って帰ってください」と呼び掛けた。ステージでは「ＬＡ・ＬＡ・ＬＡＬＯＶＥＳＯＮＧ」など５曲を歌唱。最後の「ＬＯ