2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで、『星野リゾート トマム』に、カラフルなじゃがいもやジェラートで彩られた店内で全8種のフレーバーを味わう『ポテサラジェラートショップ』が期間限定でオープンします。 画像：星野リゾート 『ポテサラジェラートショップ』は、ジェラートをモチーフにしたライトやオブジェ、じゃがいものクッションなどで彩られており