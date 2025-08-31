◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）巨人の横川凱投手が阪神戦で先発。チームは敗れたが、５回１／３、７８球を投げて、６安打１失点の粘投だった。横川は初回を３者凡退スタート。２回は走者を背負ったが無失点に抑えた。０―０の３回には１死一、二塁で森下に先制の左前適時打を浴びたが、４回は３者連続三振。５回も無失点に切り抜け、６回に安打と四球で１死一、三塁として降板となった。横川は