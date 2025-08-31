Photo: haco カフェ巡りが趣味なのですが、最近カフェに行くとよく見かけるグラスがありました。お水を入れて出してくださるシンプルで浅いグラス。本当によく見かけるのです。きっと人気の秘密があるのだと思ったら家でも使いたくなり、探してみることに。シンプルだけどスタイリッシュ Photo: haco 「ボデガ