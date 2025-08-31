チェルシーは移籍期間終了間際にストライカーの獲得に動くようだ。『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーはスポルティングに所属する20歳のデンマーク代表FWコンラッド・ハーダー獲得を検討しているという。FCノアシェランの下部組織で育ったハーダーは昨夏スポルティングに完全移籍を果たしたデンマーク屈指の逸材。デビューシーズンとなった昨季はクラブに絶対的エースとしてヴィクトル・ギョケレ