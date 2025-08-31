沖縄県の名護海上保安署によると31日午後2時55分ごろ、同県恩納村沖の海で、スキューバダイビング中のインストラクターと客の男性が行方不明になった。2人は約30分後に海中で意識不明の状態で救助され、その後死亡が確認された。