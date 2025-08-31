待望の復活星だ。ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３０）が３１日の中日戦（横浜）に先発し、７回４安打無失点、９奪三振の粘投。日本球界では阪神に在籍した２０２２年９月２３日の広島戦（マツダ）以来、１０７３日ぶりとなる白星を挙げた。３回までは完全投球、４回以降は毎イニング得点圏に走者を背負う投球となったが、決定打だけは許さなかった。登板中の援護は１点。７回の打席で代打に送られた宮崎が二死一塁から貴重な適時