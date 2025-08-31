2025年8月29日、瀟湘晨報は四川省成都市の動物園でマンドリルが石を投げて飼育施設のガラスを割るトラブルが発生したと報じた。記事は、四川省在住のネットユーザーが28日、成都動物園でマンドリルが飼育施設のガラスを石で破壊する動画をSNSに投稿し、大きな話題となったと紹介。このユーザーが当時の状況について「マンドリルは来園者に背を向けて奥に歩くふりをし、突然振り返って石を投げつけ、ガラスを瞬時に破壊した。幸い砕