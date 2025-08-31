女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「営業職」について。 （質問）年収を100万円上げられる仕事を探していますが、営業ばかりおすすめされます。営業はできればやりたくないのですが……。 （回答）営業は「テレアポや新規飛び込みばかり」という思い込みはもったいないかもしれません。お客さまとの関係構築