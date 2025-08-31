優勝した帝塚山学院 エイベックスが主催する、高校ダンス部日本一を決定する「第13回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」の決勝大会がこのほど、都内で行われ、帝塚山学院高等学校（大阪）が優勝を果たした。大会アンバサダーを務める伊原六花は、第５回大会に大阪府立登美丘高のチーム一員として出場。「ドキドキしながら見ていました！私も一緒に緊張しましたし、感動しました」と大会を振り返った。また、KENZO