現地８月31日に開催されたスコットランドリーグの第４節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属するセルティックが敵地で宿敵レンジャーズと対戦した。この“オールドファーム”で、セルティックは前田と旗手が先発、山田がベンチスタート、稲村がメンバー外。序盤から一進一退の攻防が続くなか、ボールを握って試合を進めるもチャンスを作れない。すると32分には、タバーニアのFKからサウターにヘデ