◆バドミントン世界選手権最終日（３１日、パリ）各種目の決勝が行われ、女子シングルスで世界ランキング５位の山口茜（２８）＝再春館製薬所＝が、２０２１年東京五輪金メダルで同４位の陳雨菲（２７）＝中国＝に２１ー９、２１ー１３のストレートで圧勝し、２０２１、２２年大会に続く３度目の優勝を果たした。女子シングルスの３度制覇は最多で、１４、１５、１８年のカロリナ・マリン（スペイン）以来、史上２人目となった