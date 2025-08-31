◆日本海リーグ富山５―４石川（３１日、富山市民）富山ＧＲＮサンダーバーズは、５―４で石川ミリオンスターズに９回サヨナラ勝ちを決めた。９回２死満塁で、７番・境勇惺左翼手（１９）が右前安打を放って劇的勝利。試合後のヒーローインタビューで、境は「前の打席で凡退していたので、なんとか１本打ちたかった。最高です」と満面の笑顔を浮かべた。勝利に貢献したのが、プロ注目の１番・幌村黛汰中堅手（だいた、２１）