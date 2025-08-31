毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」で、１０５キロのチャリティーマラソンを完走したＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕が３１日、同局系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）に出演。ゴールした瞬間のポーズが「マツケンサンバ」のポーズだったことを明かした。車いすでスタジオに入り、後輩のＳｉｘＴＯＮＥＳに迎えられた横山は、感謝のコメントをした直後に「あ