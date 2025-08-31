中国・上海協力機構（ＳＣＯ）地域経済・貿易協力モデル区にある中国ＳＣＯ経済貿易学院。（青島＝新華社配信）【新華社青島8月31日】中国山東省青島市の中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区はここ数年、相互学習の理念に基づき、商業・観光・文化が多元的に融合する交流発展センターの整備に取り組んできた。モデル区はSCO関係国と文化、教育などの分野で協力を進め「SCO文化・観光都市」の建設を後押ししてい