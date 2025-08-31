◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人が阪神に２連敗、ゲーム差は１６となった。３０日に２５歳の誕生日を迎えた先発の横川凱投手は６回途中まで投げ６安打１失点と粘投。打線は走者を出すものの、阪神の先発・才木浩人投手に６回まで無得点に抑えられていた。それでも７回に５連打で３点を挙げて逆転。しかし、直後に２番手・中川皓太投手が一気に４点を奪われて逆転を許した。９回２死から粘りをみせて