2025年9月1日（月）から10月13日（月・祝）まで、『ANAクラウンプラザホテル千歳』にて『スイーツ＆ランチブッフェ抹茶とピンク』が開催されます。 画像：ANAクラウンプラザホテル千歳 新茶の時期を経て熟成された抹茶は、秋になるとまろやかな味わいに変化し、甘みと旨みが一層引き立ちます。今回のブッフェでは、まさに旬を迎える抹茶をふんだんに用い、香り豊かな抹茶と可憐なピンクの彩りが並ぶスイーツとラン