◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合大学日本代表８―１高校日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）高校日本代表が大学日本代表に１―８で完敗した。先発の健大高崎・下重賢慎投手（３年）が２回１死から、明大の小島大河捕手（４年）にソロ本塁打を放たれた。２番手で出場した大阪桐蔭の中野大虎投手（３年）が４回に無死満塁のピンチを招き、二ゴロと左翼への犠飛で２点を失った。大阪桐蔭・西谷浩一監督が見守る中での