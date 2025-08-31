日本テレビ「GoldenSixTONES」（後9・00）が31日に生放送された。「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）で「24時間マラソン」を完走した直後のSUPEREIGHTの横山裕（44）が生出演し、合宿中に体重が4キロ落ちていたことを告白した。走行距離105キロを見事完走した横山。スタッフに車いすを押されながら白Tシャツ、黒の短パン、サンダル姿で登場し、すぐに田中樹らが近づき、支えながらイスへと