現在、競輪の取材はコロナシフトのままで制限が多い。そんな中でもレースだけではない、競輪の人間臭さや、選手の何気ない一面を少しでも伝えたい。そんな思いから本紙記者がミックスゾーンで見た、聞いた、感じた話を「ミックスゾーンリポート」と銘打って自由気ままに書かせてもらう（不定期配信）。第2回は真杉匠（26＝栃木・113期）が優勝した西武園競輪開設75周年記念「ゴールド・ウイング賞」。「まぐれって続くもんで