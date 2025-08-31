◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ最終日（2025年8月31日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、26位から出た石川遼（33＝CASIO）は6バーディー、3ボギーの69で回り、通算10アンダーの19位で終えた。3番パー3、グリーン奥のラフからのアプローチが寄らず、ボギーが先行した。課題としていたアプローチだが、「5分の4がダメだったものが5分の2がダメくらいになってきているので、焦らずに」と