「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）１点を追う七回に３点を奪って試合をひっくり返しながら、その裏に一挙４失点で逆転負け。巨人・阿部監督は「そうだね。勝たせてあげられませんでした。すみません」と、試合後の会見を５秒で終えた。九回は粘りを見せ、２死から満塁の好機。坂本の打球を三塁手・佐藤輝が悪送球し、１点差に迫った。だが、粘りはここまでだった。七回には２死二、三塁で中野の中前に落ちそうな低