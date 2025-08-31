お腹も心も満たしてくれそうな【コストコ】の「大容量スイーツ」。心ときめくおやつタイムが楽しめそうな、断面やフォルムが映える眼福級の新作が登場しました。パーティーシーンも賑わせてくれる予感です。今回は2種類セットのロールケーキ、食べやすいサイズ感のベニエといった、食べ過ぎ注意な新作スイーツをご紹介します。 生地とクリームの色味が映える「米粉のスイスロ