元櫻坂46のフジテレビ・原田葵アナウンサー（25）が31日、自身のインスタグラムを更新し、大阪・関西万博を訪れた際のショットを公開した。「1回だと全然足りないよ〜」と短くつづり、万博会場で公式キャラクター・ミャクミャクのぬいぐるみを手にサングラス姿でポーズを決める姿を投稿。イタリア館を訪れたようで、顔を「弟」と隠した男性と笑顔のショットも公開。ミャクミャクとハローキティやクロミがコラボしたグッズや