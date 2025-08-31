◇セ・リーグ中日0―2DeNA（2025年8月31日横浜）中日はDeNAの先発・藤浪に7回零封され、NPB復帰後初勝利を献上。チームの連勝は4で止まった。連勝中という勢いに乗りたかった一戦。前日、井上監督が「左打者が主になると思う」と話していた通り、藤浪に対して左打者8人をスタメン起用した。4回。先頭・岡林の投手強襲内野安打などで1死一、二塁としたが、ボスラーが中飛、板山が空振り三振。5回には大島、ロドリゲスが