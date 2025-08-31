東京ガスに勝利し、喜ぶSUBARUナイン＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第4日は31日、東京ドームで1回戦3試合が行われ、SUBARU（太田市）JFE西日本（福山市・倉敷市）JFE東日本（千葉市）が2回戦に進んだ。SUBARUは昨年4強の東京ガス（東京都）に8―3で打ち勝ち、JFE西日本はホンダ鈴鹿（鈴鹿市）に5―2で逆転勝ち。JFE東日本は代打平山の2点本塁打などでホンダ（東京都）に6―5で競り勝った。