３１日、天津に到着したアンワル首相（右端）。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月31日】マレーシアのアンワル首相は31日、上海協力機構（SCO）サミット出席のため中国天津に到着した。３１日、天津に到着したアンワル首相（前列中央）。（天津＝新華社記者／孫凡越）