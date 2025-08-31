TikTokがライブ配信機能を今後数日間、インドネシアで一時停止する方針を明らかにしました。措置は、インドネシアで広がる反政府抗議デモの激化を受けてのものです。Bytedance's TikTok temporarily suspends live feature in Indonesia following protests | Reutershttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/bytedances-tiktok-temporarily-suspends-live-feature-indonesia-following-protests-2025-08-30/Alasan TikTok Bat