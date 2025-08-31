ロッテ４―３ソフトバンク（パ・リーグ＝３１日）――ロッテが逆転勝ち。二回に佐藤のソロで追いつき、三、四回にも友杉のプロ初本塁打などで加点して逃げ切った。ソフトバンクは攻守にミスが相次ぎ、２連敗。◇楽天１―０日本ハム（パ・リーグ＝３１日）――楽天が延長戦を制して、５カードぶりの勝ち越し。十一回、中島のソロで均衡を破った。日本ハムは相手の小刻みな継投にかわされて２カード連続の負け越し。◇オリック