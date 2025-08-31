中国ＳＣＯ地域経済・貿易協力総合サービスプラットフォームの画面（スクリーンショット）。（青島＝新華社配信）【新華社青島8月31日】中国山東省青島市の中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区は2018年の設立発表以来、SCO関係国とデジタル・物流・金融・サービスなどを柱とする現代貿易協力と双方向の投資協力を持続的に進め、現代的な経済・貿易協力の発展に大きな成果を上げてきた。中でも、青島国際エ