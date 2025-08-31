２７日、三亜市の崖州湾科技城にある月亮島総合分析所。（ドローンから、海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口8月31日】中国海南省の海口税関は27日、海口税関分析所が世界税関機構（WCO）の地域税関分析所に認定され、国内3カ所目の認定取得機関になったと明らかにした。施設は総面積5万6千平方メートルで、海口、三亜両市に設置されており、8棟の分析棟を有する。２７日、三亜市の崖州湾科技城にある月亮島総合分析所で共焦