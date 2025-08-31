「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が移籍後２度目の先発で、７回４安打無失点３四死球９奪三振と好投。２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０７３日ぶりのＮＰＢ白星を手にした。藤浪対策で再び左打者８人を並べた中日に対し、３回まで完全投球。初回を投げ終え、ＮＰＢ通算１０００投球回（３７３人目）を達成した。四回以降は毎回ピンチの連続だったが、粘りの投球。ピンチ脱