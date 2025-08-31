ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第14戦・第26回スカパー！JLCカップ」は、5日目に3組の準優勝戦が終了。9月1日の最終日12Rで行われる優勝戦メンバーが確定した。予選を3位で通過した渡辺健（26＝東京）は、準優勝戦10Rをインから押し切って1着。優勝戦進出一番乗りを決めた。「準優は（2号艇の）砂長（知輝）選手が凄く伸びていたのでプレッシャーしかなかった。足は威張れないです。中堅下位でギリギリレースができ