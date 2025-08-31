◇パ・リーグオリックス4―1西武（2025年8月31日ベルーナD）オリックスのエスピノーザが前週に続き、再びお立ち台で流ちょうな日本語を披露。敵地のファンを沸かせた。インタビュアーから締めでマイクを渡された来日2年目右腕は、「日本語で話すのは、緊張しますね〜」と愛くるしい笑顔とともにバッチリのつかみ。「みなさんのサポートと、温かい応援をありがとうございます。まだ暑いので、応援も大変でしたね」と敵