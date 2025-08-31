8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送した「24時間テレビ48」。31日（日）午後8時45分に、チャリティーランナー 横山裕（SUPER EIGHT）が見事ゴールしました。ゴール直前の両国・国技館には、サプライズでSUPER EIGHTのメンバー 村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が待ち受けており、全員そろって横山に伴走。両国・国技館に入り、最後のゴールテープは、横山1人で切りました。ゴール直後に横山は「完走でき