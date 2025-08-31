◇明治安田J1リーグ第28節（2025年8月31日埼玉スタジアム2002）J1新潟は浦和に0―1で敗戦。浦和とのJ1でのアウェー戦は4分け12敗と勝利がなく、相性が悪い相手に前半30分に先制点を許し、そのまま逃げ切られた。前線からプレスにいった中で、中盤でこぼれ球を拾われてカウンターを受け、MFサヴィオに先制ゴールを奪われた。浦和とのJ1での対戦成績は1勝8分け24敗と、大きく負け越している天敵にリードを許す苦しい展開に