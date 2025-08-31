秋の始まりにぴったりな限定ドリンクが、台湾甜商店から登場します。2025年9月3日（水）より発売される「四季春マスカットティー」は、華やかな香りの四季春茶にマスカットゼリーとシロップを加えた一杯。さらに、ナタデココやタピオカの食感、そして塩ホイップの甘じょっぱさがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。初秋の気分を盛り上げてくれる贅沢ドリンクをチェックしてみて♡ スタッフ発案のア