¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28ÀáÇð2¡½1Ê¡²¬¡Ê31Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÇð¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï5·î24Æü¤ÎCÂçºåÀï¡Ê¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë°ÊÍè10»î¹ç¤Ö¤ê¡¢99Æü¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ÏËÜÍè¤ÏÃæÈ×¤Î´äºêÍª¿Í¤ò1¥È¥Ã¥×¤Ëµ¯ÍÑ¡£Á°È¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹â¤¤¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¯¤ëÇð¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËÉÀï¤Ë²ó¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤Æ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÇð¤ÎÆüËÜÂå