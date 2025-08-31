◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節浦和１―０新潟（３１日・埼スタ）浦和はＭＦマテウスサビオの先制ゴールを守り抜き、新潟に１―０と２試合ぶりの勝利を挙げた。前半３０分、カウンターからＭＦ金子拓郎のラストパスを、サビオが右足で決めて先制に成功。直近の公式戦は２試合連続で後半に逆転負けを喫してきたが、この日は体を張った守備で耐え抜いた。無失点は４試合ぶりだが、完封勝利は５月３日の東京Ｖ戦（２〇０）以来