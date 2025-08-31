◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―４広島（３１日・神宮）粘ってつかんだプロ初勝利の味は格別だった。星が最後の打者を打ち取ると、ヤクルトの新人・下川隼佑投手（２５）は表情をほころばせた。お立ち台で「うれしいです」と言葉が弾んだ。地面すれすれの低さからボールを投げ込む右下手投げ。テンポよく低めを丁寧について打たせて取った。５回までに８安打を許し、３回に押し出し四球を与えるなど苦しい投球も我慢を重ね