◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節湘南４―５Ｇ大阪（３１日・レモンＳ）ホームの湘南が壮絶な打ち合いの末、Ｇ大阪に４―５で敗れた。立ち上がりに主導権を握ったのは、降格圏内１８位からの浮上を目指した湘南だった。前半１３分に裏へ抜け出したＦＷ二田が加入後初得点となる豪快な右足シュートを決めて先制すると、同３７分にはＭＦ平岡がこぼれ球を押し込んで追加点を奪った。同４０分にＧ大阪のＤＦ福岡が頭で１点を返